رئيس اتحاد المصارعة الصربي يوقع مذكرة تعاون مع رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية

وحضر اللقاء عدد من اعضاء المجلس الرئاسي لاتحاد المصارعة الصربي الى جانب سفير هذا البلد في طهران.

وفي تصريحهما خلال اللقاء، اكد صالحي اميري و ترايكوفيتش على ضرورة توسيع نطاق التعاون وتوقيع مزيد من مذكرات التعاون الرياضية بين ايران وصربيا.

الى ذلك، اكد رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية، بان رفع مستوى التعاون الرياضي وابرام وثائق التعاون بين طهران وبلغراد، يسهم في تعزيز النشاطات الرياضية والاجتماعية والثقافية المشتركة بين الشعبين الايراني والصربي اكثر فاكثر، وسيؤدي الى مزيد من التعاون الثنائي في مجال المصارعة قطعا.

من جانبه، اشاد المسؤول الرياضي الصربي بدور ايران ومكانتها الرياضية المرموقة لاسيما في مجال رياضة المصارعة.

كما نوه ترايكوفيتش بإنجازات بلاده في مجال المصارعة، عازيا احد الاسباب الرئيسية لهذه النجاحات على مدى السنوات الماضية، الى دعم الحكومة واللجنة الوطنية الاولمبية في صريبا.

انتهى ** ح ع