مستشار جهانغيري: سنتخطى الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية

وقال باليزدار في تصريح له خلال اجتماعه الاثنين في مدينة جرجان مع التجار ورجال الاعمال في محافظة كلستان شمال ايران: ان الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة ليست ثابتة ونامل بتحسن الاوضاع من خلال العبور منها.

واضاف: اننا نمتلك خبرات الظروف الصعبة والمتازمة وسنتجاوز هذه الظروف.

واعتبر الحظر وكورونا بانهما ضاعفا مشاكل التجار ورجال الاعمال معا واضاف: اننا الى جانب العمل على رفع قدرات البلاد في مجال الانتاج نكافح ايضا للالتفاف على الحظر ومواجهة العدو.

وتابع امين لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي التابعة لمؤسسة رئاسة الجمهورية: انه ما عدا الفساد فان المشاكل والقيود الاخرى في المجتمع ليست متعمدة وبالامكان التغلب عليها من خلال الصبر والثبات.

واكد باليزدار بانه لا دولة حققت التنمية من دون حضور ومشاركة القطاع لخاص، لافتا الى ان النجاح في مكافحة الفساد بحاجة الى مشاركة الجميع والقطاع الخاص.

واوضح بان حاجة البلاد من العملة الاجنبية يتم توفيرها بواسطة القطاع الخاص وبيع النفط.

انتهى ** 2342