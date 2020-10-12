الاتفاق على استئناف نقل الوقود الايراني الى العراق عبر حدود باشماق وبرويز خان

وافادت "ارنا" نقلا عن القنصلية العامة للجمهورية الاسلامية الايرانية في السليمانية ان هذا الاجتماع عقد بحضور نائب وزير الداخلية باقليم كردستان العراق جتو صالح والقنصل الايراني العام في السليمانية مهدي شوشتري ووفد برئاسة مساعد محافظ كردستان للشؤون الاقتصادية خالد جعفري ووفد من محافظة السليمانية رئاسة رئيس مجلس المحافظة.

وفي هذا الاجتماع الذي حضره ايضا عدد من المسؤولين المحليين ومدراء شؤون الحدود من الجانبين، تقرر حل مشكلة شاحنات الوقود المتوقفة في حدود باشماق على ان يتم اجراء التنسيقات اللازمة بين الطرفين خلال الايام القادمة بشان استمرار نقل النقود من ايران الى السليمانية على اساس النقل المباشر مع امكانية دخول الشاحنات العراقية الى ايران.

وفي ختام الاجتماع توجه القنصل الايراني العام في السليمانية مع نائب وزير الداخلية في اقليم كردستان العراق الى حدود برويز خان حيث تم عقد اجتماع بحضور رئيس ادارة كرميان ومسؤولي الحدود في برويز خان للبحث حول تنفيذ بنود الاتفاق لشاحنات الوقود المتوقفة ومواصلة وتيرة الصادرات عبر هذه الحدود حيث تم اجراء التفاهم اللازم.

وافادت مصادر ان سبب توقف شاحنات الوقود الايرانية يعود الى خلاف في الراي خلال الايام الاخيرة حول اسلوب نقل الوقود عبر الحدود الايرانية الى اقليم كردستان العراق، وبناء عليه فقد اجرى القنصل الايراني العام في السليمانية مشاورات مع مسؤولي اقليم كردستان العراق لحل المشكلة الحاصلة.

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