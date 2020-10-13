الحرس الثوري يعلن القضاء على خلية ارهابية شمال غربي البلاد

وافادت العلاقات العامة في مقر حمزة سيد الشهداء (ع) التابع للقوة البرية لحرس الثورة الاسلامية، في بيان صادر امس الاثنین: وقعت هذه الخلیه الارهابیة في اطار عمليات دقيقة ومعقدة في كمين القوة البرية للحرس الثوري بمنطقة كامياران و مریوان بمحافظة اذربايجان الغربية.

واضافت، انه خلال هذا الاشتباك لقي 3 من الارهابيين مصرعهم وجرح 3 آخرين فيما تم القبض على اخر.

وكانت كميات من الأسلحة والعتاد ووسائل الاتصال بحوزة هؤلاء الارهابيين.

واشارت العلاقات العامة في مقر حمزة سيد الشهداء (ع) الی ان الإرهابي الموقوف هو مواطن أجنبي.

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