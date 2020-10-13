إيران تحقق الاكتفاء الذاتي في إنتاج جهاز السونار

وأضاف "ثناجو مطلق" في مقابلة مع الصحفيين اليوم الثلاثاء: نجحت هذه الوحدة القائمة على المعرفة في صنع أجهزة تخطيط صدى القلب بالموجات فوق الصوتية واجهزة السونار بجهود استمرت 3 اعوام من قبل متخصصين محليين.

وأوضح: إن حاجة الدول إلى هذه الاجهزة سنويا هي الف و 800 جهاز ، وهذه الشركة لديها القدرة على إنتاج ألف جهاز سنويا.

وأشار إلى أن إنتاج هذه الأجهزة سيمنع خروج الملايين من العملات الصعبة سنويًا قائلا: نعتزم إطلاق طرازات جديدة من هذا النوع من الأجهزة كل عام، وهناك 3 نماذج أخرى في طور الوصول إلى مرحلة الإنتاج الضخم بحلول نهاية العام.

واعلن عن إنتاج نموذج جديد من جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي(ام.ار. ای) والأشعة المقطعية (سي .تي. اس) من قبل هذه الوحدة الإنتاجية بهدف تلبية حاجات البلاد من هذه الاجهزة حتى عام 2023 .

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