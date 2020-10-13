تحطم طائرة مسيرة مجهولة المصدر شمال إيران

وأكد مساعد محافظ أردبيل للشؤون السياسية والأمنية بهروز ندايي ، تحطم الطائرة بدون طيار في مقابلة حصرية مع مراسل إرنا اليوم الثلاثاء.

وقال ندايي أن ملكية هذه الطائرة المسيرة وكيف تحطمت في المنطقة قيد التحقيق، مؤكدا ان هذا الحادث لم يوقع أي خسائر.

وتشير مصادر محلية إلى أن الطائرة المسيرة ربما كانت تابعة للجيش الأذربيجاني أو الأرمني، اللذين يقاتلان منذ أسبوعين في المناطق المتاخمة للحدود الشمالية لإيران.

ويستخدم البلدان الطائرات بدون طيار لتدمير مواقع بعضها البعض .

وكانت الاشتباكات قد تجددت قبل اسبوعين بين القوات الارمينية والاذربيجانية على الحدود المشتركة بين البلدين وسط اتهامات متبادلة ببدء اطلاق النار.

وبرز الخلاف بين البلدين منذ عام 1988 حول عائدية منطقة قره باغ وتسبب في اشتباكات مسلحة بينهما عامي 1992 و1994، ونتيجة لهذا الصراع العسكري ، احتلت القوات الأرمينية سبع مدن في جمهورية أذربيجان.

وتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في عام 1994 بوساطة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، لكن الجهود الدولية لحل النزاع سلمياً لم تنجح حتى الآن.

واتفق وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان وبوساطة روسية قبل يومين على وقف إطلاق النار في منطقة قره باغ ، الا ان استمرار الاشتباكات بين الطرفين اظهر ان الاتفاق كان هشا ولم يستمر سوى ساعات .

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