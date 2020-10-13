زنغنه : انتاج النفط لم يتوقف حتى ليوم واحد بسبب كورونا

واضاف زنغنه اليوم الثلاثاء خلال مراسم اهداء 141 جهازا للتنفس الصطناعي الخاص بمرضى كورونا: ان الكادر الصحي الايراني هو اليوم مرفوع الرأس امام الشعب الايراني لما قدمه ويقدمه من خدمات في هذا الشأن .

واوضح ان وزارة النفط كانت الاولى وبسبب حساسية نشاطاتها لم تقم بتعطيل العمل في المجالات النفطية، مؤكدا انه اذا لم يتم انتاج النفط فلا يمكن توليد الكهرباء ومياه الشرب .

وصرح انه لم يتوقف انتاج النفط حتى ليوم واحد بسبب كورونا ولايمكن تعطيله لاهميته بالنسبة للقطاعات الاخرى .

وقال زنغنه ان الغذاء والدواء هو للشعب ولكن امريكا تعلن انها لن تستهدف الشعب !.

واشار وزير النفط الى انتاج وزارته لمواد التعقيم والتعفير وقال نحن مستعدون لتقديم المساعدة في جميع المجالات لتقليل الضغوط على الشعب .

يذكر ان وزارة النفط قامت باهداء 141 جهازا تنفسيا خاصا بمرضى كورونا الى المستشفيات الواقعة في المناطق النفطية في جميع انحاء ايران.

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