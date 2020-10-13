١٣‏/١٠‏/٢٠٢٠ ١:١٢ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84074519
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ضبط مايزيد عن طن من المخدرات شرقي البلاد

ضبط مايزيد عن طن من المخدرات شرقي البلاد

زاهدان/13 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- أعلن نائب قائد قوات الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرقي البلاد)، العميد أحمد طاهري، عن ضبط طن و 150 كغم من المخدرات خلال اشتباكات مع الهربين في مدينة ايرانشهر التابعة لمحافظة سيستان وبلوجستان .

وأضاف العميد طاهري اليوم الثلاثاء ، ان ضباط شرطة مكافحة المخدرات في مدينة إيرانشهر قاموا من خلال تنفيذ عملية مسح دقيق للمنطقة وتعزيز إشرافهم الفني والاستخباراتي الشامل بتحديد بؤر عناصر مجموعتين من عصابة تهريب كانت تنوي نقل كميات ملحوظة من المخدرات من الحدود إلى جنوبي المحافظة.

وأعلن العميد طاهري انه تم خلال العمليات القبض على احد المهربين ، وضبط طن واحد و130 كغم من انواع المخدرات  وثلاث سيارات واسلحة وعتاد كانت بحوزتهم.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية تقريبا.

ويشير تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة-2020 الى أن إيران قامت بضبط 90 بالمائة من الأفيون و 26 بالمائة من الهروين و 48 بالمائة من المورفين على صعيد العالم.

انتهى**م م**

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