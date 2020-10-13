ضبط مايزيد عن طن من المخدرات شرقي البلاد

وأضاف العميد طاهري اليوم الثلاثاء ، ان ضباط شرطة مكافحة المخدرات في مدينة إيرانشهر قاموا من خلال تنفيذ عملية مسح دقيق للمنطقة وتعزيز إشرافهم الفني والاستخباراتي الشامل بتحديد بؤر عناصر مجموعتين من عصابة تهريب كانت تنوي نقل كميات ملحوظة من المخدرات من الحدود إلى جنوبي المحافظة.

وأعلن العميد طاهري انه تم خلال العمليات القبض على احد المهربين ، وضبط طن واحد و130 كغم من انواع المخدرات وثلاث سيارات واسلحة وعتاد كانت بحوزتهم.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية تقريبا.

ويشير تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة-2020 الى أن إيران قامت بضبط 90 بالمائة من الأفيون و 26 بالمائة من الهروين و 48 بالمائة من المورفين على صعيد العالم.

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