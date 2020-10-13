الفیلم الايراني "رعام" يفوز بجائزة أفضل فيلم بمهرجان بيجور الاسباني

ومادة الفيلم هي عبارة عن هجاء ساخر لمرض الرعام هو مرض معدي يصيب الخيل والبغال والحمير ويمكن أن ينتقل إلى البشر. ويحكي فیلم قصة فریق عمل سینمایی يحتاج إلى حمار لتصویر بعض المشاهد ، و لکنه یواجه مشاکل ....

ووصفت لجنة تحكيم مهرجان بيجور الاسبانی فيلم رعام بأنه "رسالة حب إلى السينما".

وشارك في تمثيله كل من بوریا شکیبایی، سحر صباغ سرشت، حسن رضایی، بابک نوری، احمد یاورشاه، محسن دلیخون، شهریار حیدری، بهناز توسلی، نسیم فروغ، مهران آتش زای، احسان بابازاده، فرید شهریاری، رعنا جشم آذر، امین علی شهسواری، فاطمه شکری، محمدرضا داوودنجاد.

وحصل هذالفیلم علی أول جائزته الدولیة في القسم التنافسي من هذالمهرجان و یعد من الأفلام الكوميدية السوداء الذی تالق كممثل للسينما الإيرانية في المحافل الدولية.

و أقيمت الدورة السادسة من مهرجان بیجور للسينما الكوميدية الإسبانية خلال الفترة بین 8 حتی 12 أكتوبر في مدینة كاتالونيا.

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