ندعم كافة المبادرات التي تؤدي الى ايقاف الحرب بين باكو ويريفان

واضاف ربيعي خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الثلاثاء : ان اي قرار يُتخذ بشان الوضع في منطقة كاراباخ، ينبغي ان يتم بحضور ومشاركة طرفي النزاع.

كما حذر الناطق باسم الحكومة من ظاهرة توسع الارهاب واتاحة المجال لتواجد الارهابيين في هذه المنطقة، من جانب اي طرف كان، سيعود بالضرر الى ذلك البلد قطعا.

واكد ربيعي ان ايران تدعم كافة الخطوات الهادفة الى وقف الصراع وارساء السلام في منطقة كاراباخ، كما تدعو دول الجوار ان تساهم في اطار احترام القوانين الدولية و وحدة الاراضي، لاجراء مفاوضات جادة وان تتجنب كافة الاجراءات التي تخل بوقف اطلاق النار وتعيق المضي نحو تحكيم لغة الدبلوماسية والسلام.

وفيما اعرب عن اسفه لمصرع المدنيين، اكد الناطق باسم الحكومة على ضرورة عدم تكرار مثل هذه الاحداث في المنطقة التي يحتاج سكانها اليوم الى السلام والهدوء اكثر من اي وقت مضى.

انتهى ** ح ع