مهرجان المقاومة الـ16 يهدي جوائز مميزة لأفضل السيناريوهات الاقتباسية عالمياً

وبحسب المكتب الإعلامي للمهرجان، نظرا لارتباط التاريخ الشفوي وخاصة التاريخ والأدب المعاصر بالسينما وأهمية الانتباه إلى الحقائق وتقديم أقوال حقيقية عن الدفاع المقدس، ستُمنح الجائزة الخاصة لمهرجان أفلام المقاومة الدولي بدورته السادسة عشر الى أفضل سيناريو مقتبس على المستوى الدولي.

وعقدت إدارة هذه النسخة من المهرجان العزم خلال العام الحالي على إدخال القسم المخصّص لمسابقة السيناريو مضمار التنافس الدولي، معلنةً استقبال سيناريوهات من مختلف انحاء العالم لأول.

وتُمنح جوائز تمثال المهرجان ودبلوم الشرف لأفضل سيناريو فيلم سينمائي، أفضل سيناريو تله فيلم، وأفضل سيناريو قصير.

ويمكن لكتّاب سيناريوهات الأفلام "القصيرة" و "الطويلة" و "المقتبسة" من جميع أنحاء العالم، بناءً على سيناريوهاتهم التي لم تُصوّر بعد، إرسال أعمالهم بثلاث لغات : الفارسية والإنجليزية والعربية، والتي تمت كتابتها منذ عام 2016 وما فوق المشاركة في هذا القسم على أن تكون السيناريوهات غير مشاركة في الدورات السابقة.

يشار الى أن آخر مهلة لإرسال السيناريو إلى قسم "سرد القلم" (مسابقة السيناريو) في مهرجان أفلام المقاومة الدولي السادس عشر، هي في 20 أكتوبر.

انتهى ** ح ع