ايران تعلن نجاح الاختبارات الحيوانية على لقاح كورونا

وفي تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء، قال "محمد مخبر" : ان الباحثين الايرانيين اختاروا اساليب عديدة لانتاج لقاح كورونا، وقد بلغوا المراحل النهائية في هذا الخصوص.

وتابع : لقد تم التأكد من اداء هذا اللقاح، وستبدا مرحلة الاختبارات الانسانية قريبا.

واوضح المسؤول الايراني، انه بعد حقن اللقاح في جسم القرد لم تشاهد اي اعراض لوجود فيروس كورونا عند هذا الحيوان؛ مردفا ان كافة الوثائق ذات الصلة بمراحل انتاج اللقاح سُلمت الى وزارة الصحة لاستصدار تصريح الاختبار على الانسان لهذا المنتج الوطني.

كما اشار الى تجهيز خط انتاج محلي واسع للقاح، على ان يدخل حيز التنفيذ فور الاعلان عن نجاج مرلحة الاختبارات الانسانية؛ مؤكدا ان كيمة الانتاج انذك ستفوق احتياجات البلاد.

انتهى ** ح ع