مسؤول : حضور 31 فيلما من انحاء العالم في مهرجان فيلم الاطفال والناشئين

وفي مؤتمره الصحفي الذي عقده بالمناسبة اليوم الثلاثاء عبر الفضاء الافتراضي رعاية للتعليمات الوقائية الخاصة بمكافحة كورونا، اكد "تابش" ان المهرجان لايستقبل ضيوفا اجانب لهذا العام؛ مشيرا في الوقت نفسه الى حضور 14 حكما دوليا من بلدان عديدة لتقييم الاعمال المشاركة فيه عبر الانترنت.

واشار هذا المسؤول، الى عقد مهرجان افلام الاطفال والناشئين الدولي لنسخته الثالثة والثلاثين هذا العام في ظروف استثنائية من جراء تفشي فيروس كورونا الذي اشغل الناس جميعا ولاسيما الاطفال الذين اصيبوا بالملل والياس نظرا لكثرة الانباء المؤلمة والحزينة التي يسمعونها يوميا حول هذه الجائحة؛ مؤكدا ان المسؤولية تثقل عاتق نشطاء الوسط الثقافي والفنانين بان يبادروا الى تحسين الظروف النفسية لهذا الجيل.

كما ناشد الاسر ان تولي مزيدا من الاهمية الى المواهب الفنية لدى ابنائها وتعمل على تنمية هذه القابليات عندهم.

وفي جانب اخر من تصريحاته الصحفية اليوم، اشار تابش الى ان مهرجان افلام الاطفال والناشئين يحمل في نسخته الجديدة هذا العام شعار "كل بيت سينما، وكل طفل حكم".

واكد ان اقامة المهرجان عبر الفضاء الافتراضي كان قرارا صعبا، تم اتخاذه عقب المشاورات مع جميع الجهات المعنية بما يشمل الاعلاميين والفنانين والناقدين السينمائيين.

واعلن امين مهرجان فيلم الاطفال والناشئين عن اعداد ورش تدريبية خصيصا لهذه الشريحة في كلا الصعيدين المحلي والدولي خلال الدورة الثالثة والثلاثين لهذا الحدث السينمائي الدولي.

واضاف المسؤول الثقافي الايراني، ان المهرجان يضم في دورته الجديدة ايضا منصات عرض خاصة بالمكفوفين والصمّ، المزودة بالادوات اللازمة ومنها لغة الاشارات.

واستطرد ان الامانة العامة الدائمة لمهرجان فيلم الاطفال والناشئين التي تتخذ من مدينة اصفهان (وسط) مقرا لها تتابع بشكل جاد مراحل اقامة هذا الحدث الدولي من هناك.

كما اعلن عن عرض بعض الافلام المشاركة في دور السينما بحضور عدد محدود من المشاهدين، الى جانب 4 منصات لعرض الاعمال السينمائية المشتركة عبر الانترنت.

واوضح، انه على غرار تجارب الدورات السابقة للمهرجان والتي تضمنت اعمالا سينمائية مشتركة للاطفال مع روسيا وباكستان والعراق وبولندا، سيضم مهرجان العام الحالي منصات لهكذا افلام ايضا.

امين المهرجان، اعلن في تصريحاته الصحفية اليوم عن تكريم شخصيتين من ابرز رواد الفن السابع المعنيين بالاطفال والناشئة وهما الاستاذان "ابراهيم فروزش" و"كامبوزيا برتوي" وازاحة الستار عن مجموعة اثارهما الفنية.

وحول الورش التدريبية التي ستقام عن بعد خلال نشاطات المهرجان، قال : ان هذه الورش لقيت اقبالا كبيرا نظرا للاساتذة الدوليين سيشاركون فيها.

انتهى ** ح ع