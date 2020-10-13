١٣‏/١٠‏/٢٠٢٠ ١٠:١٧ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84075084
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سقوط صاروخ عشوائي على شمال غرب ايران جراء حرب قرة باغ

سقوط صاروخ عشوائي على شمال غرب ايران جراء حرب قرة باغ

تبريز / 13 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- اعلن مساعد محافظ آذربيجان الشرقية للشؤون السياسية والامنية عليار راستكو عن سقوط صاروخ عشوائي جراء حرب قرة باغ الدائرة بين جمهورية آذربيجان وارمينيا، على احدى القرى التابعة لمدينة هريس الواقعة على بعد 70 كم من مدينة تبريز مركز المحافظة.

وقال راستكو في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" مساء اليوم الثلاثاء: ان هذا الصاروخ سقط في الاراضي الزراعية لقرية "آقا علي ولي" التابعة لمدينة هريس.

واضاف: لحسن الحظ ان انفجار الصاروخ لم يؤد الى وقوع اضرار بشرية ومادية.

واوضح بان مسؤولي الاجهزة المعنية حضروا الى مكان سقوط الصاروخ.

يذكر انه منذ اندلاع الاشتباكات بين جمهورية آذربيجان وارمينيا حول منطقة قرة باغ قبل اكثر من 3 اسابيع سقط لغاية الان اكثر من 50 قذيفة هاون في المناطق الحدودية التابعة لمدينة خدا آفرين بمحافظة آذربيجان الشرقية الواقعة شمال غرب ايران.

انتهى ** 2342

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