ايران تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة الـ 24 الدولية

وفي كلمته خلال الاجتماع اشار همتي الى اهمية مجموعة الـ 24 وقال: انه وفي ضوء الركود العميق الناجم عن تفشي فيروس كورونا يزداد دور واهمية مجموعة الـ 24 يوما بعد يوم، ونحن في سياق رسالة المجموعة نعتزم متابعة القضايا الماضية باعلى مستوى ممكن واقرار تعاون بناء اكثر بين اعضاء المجموعة.

واكد الرئيس الدوري لمجموعة الـ 24 ضرورة التنسيق العالمي لحل المشاكل القائمة خاصة في مجال مكافحة فيروس كورونا واضاف: اننا بصفة مجموعة ينبغي علينا على الدوام اعتماد طريق حل عالمي منسق للاطمئنان الى ان جميع الدول بلا استثناء تحصل على اللقاح والعلاج قليل الكلفة لفيروس "كوفيد-19" والمساعدات المالية ومن ضمنها المساعدات الطارئة على اساس الحاجات والاسباب الانسانية بحيث نتمكن جميعا من استئناف انشطتنا الاقتصادية بثقة واعلى قدرة ممكنة.

وتابع همتي: انني على ثقة باننا سنكون قادرين في هذه المرحلة من الخدمة من صياغة سياسات مبنية على الآفاق المستقبلية والاهداف المرسومة وان نساعد الدول الاعضاء للتغلب على هذه الازمة غير المسبوقة والظروف السيئة الراهنة.

واكد قائلا: ان برامجنا المشتركة ستكون مركزة على اهداف تحسين الاوضاع الاقتصادية في مرحلة ما بعد الجائحة وكيفية ارساء الاستقرار المالي خاصة ادارة الديون العامة.

جدير بالذكر أن مجموعة الـ24 هي مجموعة حكومية دولية تأسست 1971، وتعمل على تنسيق مواقف الدول النامية بشأن القضايا النقدية والتنموية الدولية، خلال الجلسات التي تعقدها، وتركز المجموعة في مناقشاتها على القضايا المدرجة في جداول أعمال اللجنة الدولية للشئون المالية والنقدية IMFC ولجنة التنمية DC وكذلك المنتديات الدولية ذات الصلة.

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