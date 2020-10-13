١٤‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٢:٥٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84075161
٠ Persons

سمات

وزير النفط: موجة كورونا الجديدة تضاعف الضغوط على البنى التحتية الصحية في البلاد

وزير النفط: موجة كورونا الجديدة تضاعف الضغوط على البنى التحتية الصحية في البلاد

طهران / 14 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- اعتبر وزير النفط الايراني بيجن نامدار زنكنة ان موجة كورونا الجديدة ضاعفت الضغوط على البنى التحتية الصحية في البلاد.

وكتب زنكنة في تغريدة له على تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ان الموجة الجديدة لفيروس كورونا ضاعفت الضغوط على البنى التحتية الصحية في البلاد.

واضاف: ان من مسؤولية جميع الاجهزة دعم الكوادر الصحية والطبية المتفانية والمضحية وتقوية المستشفيات.

يذكر ان عدد الاصابات والوفيات بسبب الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفع خلال الفترة الاخيرة وهي الموجة الثالثة التي تمر بها البلاد.

وبلغ عدد الاصابات بالفيروس في البلاد لغاية يوم امس الثلاثاء 508 آلاف و 389 شخصا والمتعافين 411 الفا و 840 شخصا والمتوفين 29 الفا و 70 شخصا.

انتهى ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
1 + 5 =