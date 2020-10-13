وزير النفط: موجة كورونا الجديدة تضاعف الضغوط على البنى التحتية الصحية في البلاد

وكتب زنكنة في تغريدة له على تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ان الموجة الجديدة لفيروس كورونا ضاعفت الضغوط على البنى التحتية الصحية في البلاد.

واضاف: ان من مسؤولية جميع الاجهزة دعم الكوادر الصحية والطبية المتفانية والمضحية وتقوية المستشفيات.

يذكر ان عدد الاصابات والوفيات بسبب الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفع خلال الفترة الاخيرة وهي الموجة الثالثة التي تمر بها البلاد.

وبلغ عدد الاصابات بالفيروس في البلاد لغاية يوم امس الثلاثاء 508 آلاف و 389 شخصا والمتعافين 411 الفا و 840 شخصا والمتوفين 29 الفا و 70 شخصا.

انتهى ** 2342