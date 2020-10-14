تطوير التعاون الجامعي بين ايران وسلطنة عمان

وقال أحمد معتمدي خلال تفقد السفير العماني جامعة امير كبير: ان هذه الجامعة من أقدم الجامعات الصناعية في البلاد ومن حيث التصنيف الدولي والأبحاث والتكنولوجيا تعتبر من أفضل الجامعات في البلاد.

وأضاف: "ان هذه الجامعة لديها خطة إستراتيجية وتعد العلاقات الدولية من أهم محاور هذه الخطط" ونؤكد على وجود علاقات وثيقة مع جامعات دول المنطقة بناءً على سياسات الجامعة.

وأضاف معتمدي: "تتمتع هذه الجامعة حاليا بعلاقات وثيقة مع الجامعات العراقية والسورية ودول مجاورة في شمال إيران".

وقال: "التواصل مع سلطنة عمان من أولوياتنا حيث أقيمت علاقات جيدة في الآونة الأخيرة ونأمل أن تزداد علاقاتنا العلمية والتعليمية والتكنولوجية مع الجامعات العمانية تدريجيا.

واكد عميد جامعة امير كبير الصناعية: "في الوقت الحالي لا ينصب تركيز الجامعة على التعليم فقط ، وانما على القضايا التكنولوجية والبحثية، وسيكون جزء كبير من الاتصالات في هذه المجالات".

**إيران كنز من القدرات والإمكانيات**

بدوره قال إبراهيم بن أحمد المعيني سفير سلطنة عمان لدى إيران في الاجتماع: "ان إيران كنز دفين من القدرات والإمكانيات، لذلك نخطط لتعزيز علاقاتنا معها في مختلف المجالات".

وأضاف: "كسفير سلطنة عمان لدى ايران أؤكد بشدة على ضرورة توسيع التواصل" لذلك نأمل أن تتطور العلاقات بين جامعات البلدين أكثر من ذي قبل.

وأشار المعيني إلى أنه "بالنظر إلى العلاقات القوية التي نشأت فإن ذلك يدل على أن تسهيل العلاقات بين البلدين كان مثمرا".

انتهى** 1453