جامعة زنجان تستضيف الورشة العالمية للجامعات الخضراء

وقال مدير العللاقات العامة بجامعة زنجان لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) اليوم : ان لجنة إدارة شبكة تصنيف الجامعات العالمية قررت في عام 2016 عقد هذه الورشة العالمية في جامعة زنجان.

واضاف علي سبهري إن هذا الحدث الدولي لعام 2020 قد اختار موضوع "مسؤولية الجامعات عن أهداف التنمية المستدامة والتحديات المعقدة للعالم" ، موضحا : نظرا لتفشي فيروس كورونا، فان هذه الورشة تعقد يومي (14 و 15 أكتوبر 2020) بمشاركة مؤسسي التصنيف من جامعة إندونيسيا و Green Metric Network باستضافة جامعة زنجان.

وقال : أن من المهام الجديدة للجامعات أن تلعب دورا في التنمية المستدامة على المستويين الوطني والدولي، وفي هذا الصدد، من المتوقع أن تدعم الجامعات ليس فقط الأقسام المختلفة داخل الجامعة ذات الصلة بالبيئة، ولكن أيضا لعب دورا مهما في المجتمع المحلي والوطني والدولي من خلال البحث والتعليم وتطوير الابتكارات وعرض الاستراتيجيات على الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

وقال مدير العلاقات العامة بجامعة زنجان، إن جامعة إندونيسيا (UI) أنشأت تصنيف الجامعات العالمية منذ عام 2010 من أجل قياس جهود التنمية المستدامة ، والذي أطلق عليه اسم UI GreenMetric World University Rankings ، التصنيف العالمي للجامعات الخضراء موضحا ان مشاركة الجامعات في هذا الترتيب وصل من 95 جامعة من 35 دولة في عام 2010 إلى 780 جامعة من 85 دولة في عام 2019.

وأضاف: أن جامعة زنجان، كانت أول جامعة إيرانية، شاركت في هذا التصنيف عام 2012 ، وحاليا تحتل المرتبة 48 على مستوى العالم والمرتبة الأولى في إيران (من بين 22 جامعة إيرانية مشاركة).

وقال سبهري: ان جامعة زنجان تم اختيارها ايضا كعضو في مجلس الإدارة والمرجع الوطني لهذه الشبكة.

واشار مدير العلاقات العامة بجامعة زنجان الى إن حوالي 300 رئيس ونائب وممثل لأكثر من 100 جامعة من 40 دولة مسجلين في هذه الورشة ونحو 100 مقال سيتم عرضها شفهيا وفي ملصقات.

ويصنف جرين متريك الجامعات بناء على عدة معايير تتعلق بالبيئة والاستدامة ضمن الحرم الجامعي من حيث البنى التحتية، والفاعلية في استخدامات الطاقة والحد من انبعاثات غازات الدفيئة ومدى تطبيق مبادئ الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة والسائلة ووسائل النقل ومستوى العملية التعليمية.

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