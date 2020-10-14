طهران تستضيف الاجتماع السابع للجنة التعاون المشتركة بين ايران وقطر

واكد الوزيران خلال اجتماع عبر الدائرة المغلقة بتقنية الفيديو كنفرانس على تنمية العلاقات الثنائية بينهما مرحبين بتطويرها تجاريا اكثر فأكثر وضرورة التعاون المشترك لازالة العقبات وتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة بينهما .

ووجه وزير الصناعة والتجارة القطري رئيس الجانب القطري في اللجنة المشترکة الدعوة لوزير الطاقة الايراني رئيس الجانب الايراني فی هذه اللجنة بزيارة الدوحة خلال الشهر القادم .

واتفق الطرفان على انعقاد اجتماعات الجولة السابعة للجنة المشتركة بين البلدين حتى نهاية العام الحالي في اطار ال تنمية العلاقات التجارية بين البلدين اكثر فاكثر .

وبحث وزير الطاقة الايراني "رضا اردكانيان " مع وزير الصناعة والتجارة القطري "سعد شريده الكعبي" المشروع الاقليمي للتعاون في مجال المياه وتحلية مياه البحر الذي تم طرحه خلال اجتماع مجلس حكام المياه الذي استضافته طهران .

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