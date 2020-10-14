الفیلم الايراني القصير "النوافذ الموازية" يشارك بمهرجان إيطالي

والفیلم "النوافذ الموازیة" يحكي قصة رجل معاق يحب فتاة تعيش في الغرفة المجاورة عبر النافذة.

وشارك الفيلم في العديد من المهرجانات الدولية وحصل على عدد من الدبلومات الفخرية في مهرجان لندن X4 السينمائي، ومهرجان الأفلام البريطاني، وحصل على دبلوم أفضل فيلم وأفضل ممثل في مهرجان تاغور السينمائي في الهند.

كما فاز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان وان ريلر في لوس أنجلوس.

ويشارك في تمثيل الفيلم"شاهين برويزي" و"مارال جودت".

وتقوم شركة جولدن بيكس البريطانية التي تنتج الأفلام القصيرة بتوزيع هذ الفيلم دوليا.

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