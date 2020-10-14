قائد امني : ضبط ما يزيد عن 71 طنا من المخدرات في خراسان الجنوبية

وفي تصريحه اليوم الاربعاء لمناسبة اسبوع قوى الامن الداخلي (4 لغاية 11 اكتوبر 2020)، اوضح العقيد فرشيد : ان الشرطة والى جانب مهامها الامنية تقوم باجراءات وقائية، بما في ذلك وضع برامج توعوية للمواطنين، لتخفيض حجم الجرائم.

واكد ان تعزيز امن البلاد لا يختص بجهة واحدة فقط، وانما تثقل هذه المسؤولية عاتق جميع المؤسسات وآحاد المواطنين ايضا.

ونوه قائد قوى الامن الداخلي في خراسان الجنوبية، الى دور الاعلام التوعوي، وثمن جهود المسؤولين والاعلاميين في هذا الخصوص.

كما تطرق الى جائحة كورونا، مؤكدا ان قوات الشرطة وضعت نصب برامجها الرئيسية المساهمة في مكافحة هذا الوباء.

وفيما اشار الى المشاكل الناجمة عن فيروس كورونا، ناشد العقيد فرشيد المواطنين بالامتثال الى التعليمات الصحية والوقائية السائدة للحد من انتشار المرض.

انتهى ** ح ع