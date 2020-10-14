مصدر مسؤول : 6 بالمئة زيادة في مجال التبادل التجاري بين ايران واوراسيا

وقد بلغت قيمة الصادرات الايرانية الى اتحاد اوراسيا خلال الفترة نفسها 823 مليونا و900 الف دولار؛ ما يشير الى زيادة بنسبة 21 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العامين السابقين، والتي بلغت 679 مليونا و800 الف دولار.

ويضيف هذا التقرير، ان اكبر نسبة من الصادرات الايرانية الى منطقة اوراسيا خلال الفترة المشار اليها، توجهت الى دولة روسيا واقلها نقلت الى روسيا البيضاء، وفي المقابل كانت روسيا اكبر الدول المورّدة وقرغيزيا اصغرها من بين اعضاء هذا الاتحاد الاقتصادي، الى ايران.

وفي سياق متصل، افادت الاحصائيات الصادرة عن مصلحة الجمارك الايرانية ان حجم التجارة الخارجية للبلاد مع دول اتحاد اوراسيا خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي (الايراني - بدا في 21 اذار 2020) بلغ مليارين و791 مليونا و800 الف دولار؛ مسجلا 6 بالمئة زيادة ايضا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وينصّ الاتفاق المؤقت حول "انشاء منطقة تجارية حرة" بين ايران واتحاد اوراسيا الاقتصادي، على تطبيق التجارة التفضيلية بشأن 504 نوع من سلع الصادرات الايرانية الى دول الاتحاد، و390 سلعة قادمة من هذه الدول الى ايران.

انتهى ** ح ع