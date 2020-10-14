١٤‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٥:٤١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84076231
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متحدث الخارجية : رؤساء الولايات المتحدة يستفيدون من ايران كأداة انتخابية لهم

متحدث الخارجية : رؤساء الولايات المتحدة يستفيدون من ايران كأداة انتخابية لهم

طهران / 14 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية "سعيد خطيب زادة"، ان رؤساء الجمهورية في امريكا عمدوا منذ فترة طويلة الى الاستفادة من ايران كأداة خلال سباقهم الانتخابي.

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية اليوم الاربعاء، ان "خطيب زادة" تطرق في تغريدة له، الى "اعادة نشر تغريدة عبر احد الحسابات المزورة"؛ مبينا ان "رؤساء جمهورية امريكا يعمدون منذ امد بعيد الى الاستفادة من ايران كأداة انتخابية لهم؛ لكننا نشاهد اليوم نوعا اخر من الانحطاط".

واضاف : ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب، يتحدث يوما عن تخرصاته الخاوية حول اتصال من جانب ايران، وفي اليوم التالي يقوم بنشر نظريات المؤامرة الواهية عبر احد الحسابات المزورة التابعة الى احد الزمر الارهابية؛ وبذلك "يعيد ترامب مع كل تغريدة العظمة الى امريكا".

انتهى ** ح ع

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