عراقجي : ايران تعارض اي تواجد عسكري اجنبي في الخليج الفارسي

واضاف عراقجي خلال اللقاء اليوم الاربعاء مع سفير الدنمارك الجديد لدى ايران : ان انتشار القوات الاجنبية اذ لايخدم ترسيخ الامن، سيمهد لمزيد من التصعيد في المنطقة ايضا.

وشدد مساعد وزير الخارجية الايراني، علد ضرورة تامين المنطقة بواسطة الدول الاقليمية نفسها.

وتابع : ان امن الخليج الفارسي قضية مشتركة تخص الدول الاقليمية، وقائمة على الحوار وتظافر الجهود الجماعية بين هذه البلدان؛ بعيدا عن اي تدخل من جانب القوى الخارجية.

وخلص عراقجي الى القول : حبذا لو تصدت الدنمارك والدول الاوروبية الاخرى لبؤرة التوترات في منطقة الخليج الفارسي اي سياسات امريكا المخربة والخاطئة، بدل القيام بإرسال قوات ومعدات عسكرية او بيعها السلاح الى بعض الدول الاقليمية.

هذا التقرير يضيف، ان الجانبين الايراني والدنماركي استعرضا خلال اللقاء بينهما اليوم، اخر التطورات على الصعيدين الدولي والاقليمي، ومكافحة الارهاب والازمة القائمة في منطقة كاراباخ وفرص التعاون المتوفرة لدى البلدين.

انتهى ** ح ع