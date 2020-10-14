إيران مستعدة لأداء دور أكثر فاعلية في حل الخلافات بين أذربيجان وأرمينيا

وخلال اتصال هاتفي اليوم الاربعاء مع مساعد رئيس وزراء اذربيجان "شاهين مصطفى يوف"، اكد واعظي ان ايران واذربيجان تربط بينهما علاقات قائمة على المصالح المشتركة وارادة شعبيهما.

واردف : ان طهران ترحب باقتراح باكو حول القيام بدور اكثر فاعلية من جانب ايران وروسيا وتركيا لدعم السلام والاستقرار في المنطقة.

وفيما اعرب عن ترحيبه لقرار وقف اطلاق النار بين اذربيجان وارمينيا، دعا المسؤول الايراني رفيع المستوى الى الالتزام بهذا القرار وتسوية الخلافات عبر الحوار وفي اطار القوانين الدولية واحترام الحدود المعترف بها و وحدة اراضي البلدين.

كما ثمن رسالة الرئيس الاذربيجاني الذي شكر فيها موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية بشأن وحدة اراضي بلاده، قائلا : ان مواقفنا واجراءاتنا تصب في تعزيز العلاقات والتاكيد على اواصر المحبة التي تجمعنا مع اذربيجان حكومة وشعبا.

الى ذلك، قدم مساعد رئيس الوزراء الاذربيجاني رسالة تقدير من رئيس جمهورية بلاده على مواقف ايران، مؤكدا : اننا نرغب في تنمية العلاقات الشاملة بين طهران وباكو.

وقدم "مصطفى يوف" خلال الاتصال مع واعظي، تقريرا حول المواجهات القائمة في كاراباخ؛ مصرحا ان باكو تدعو الى دور اكثر فاعلية من جانب ايران وروسيا وتركيا لحل المشاكل في المنطقة.

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