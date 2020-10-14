تخت روانجي: الاوضاع الامنية في العالم اصبحت أسوأ من ذي قبل

جاء ذلك في كلمة القاها تخت روانجي اليوم الاربعاء خلال اجتماع لجنة نزع السلاح والامن الدولي للاجتماع الـ 75 للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة.
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نيويورك / 14 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- حذّر سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي من العودة لذهنية فترة الحرب الباردة، معتبرا خطر اسلحة الدمار الشامل والتهديدات السايبرية والفضائية بانها جعلت الاوضاع الامنية في العالم أسوأ من ذي قبل.
جاء ذلك في كلمة القاها تخت روانجي اليوم الاربعاء خلال اجتماع لجنة نزع السلاح والامن الدولي للاجتماع الـ 75 للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة.
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