ايران تهدف لتصدير 70 مليون متر مكعب من الغاز یومیا في فصل الشتاء

وقال محمد رضا جولائي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" الاربعاء: سيتم خلال فصل الشتاء ضخ 820 مليون متر مكعب من الغاز يوميا في خطوط الانابيب منها ما بين 580 الى 600 مليون متر مكعب للاستهلاك المنزلي و 70 مليون متر مكعب للتصدير.

واوضح بانه يتم في الوقت الحاضر انتاج 700 مليون متر مكعب من الغاز يوميا في البلاد واضاف: يتم استخدام 300 مليون متر مكعب من هذا الحجم للاستهلاك المنزلي الذي ارتفع خلال الاسبوع الماضي بمقدار 120 مليون متر مكعب نظرا لانخفاض درجات الحرارة في اغلب مناطق البلاد.

واشار الى انه سيتم قريبا الانتهاء من عمليات الصيانة والتصليح في مصافي الغاز في البلاد وقال: انه وبعد الانتهاء من عمليات التصليح والصيانة سنصل الى الحد الاقصى لانتاج الغاز.

وقال جولائي: انه ما عدا الغاز المستهلك لمختلف الصناعات مثل الصلب سيبلغ حجم الغاز الذي يتم تزويد محطات الطاقة به ما بين 30 الى 40 مليون متر مكعب يوميا.

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