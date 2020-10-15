١٥‏/١٠‏/٢٠٢٠ ١٠:٠٣ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84076738
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المنتجات الزراعية الإيرانية تصدر إلى 54 دولة

المنتجات الزراعية الإيرانية تصدر إلى 54 دولة

تبريز/ 15 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - قال رئيس مؤسسة الجهاد الزراعي في محافظة اذربايجان الشرقية (شمال غرب ايران)، ان المنتجات الزراعية من هذه المحافظة تصدر الى 54 دولة مشيرا الى أن المحافظة تحتل المراكز الاولى الى الخامسة في انتاج 30 محصولا زراعيا .

واضاف أكبر فتحي في لقاء صحفي اليوم الخميس، ان محافظة اذربايجان الشرقية بالمرتبة الأولى على البلاد في مجال زراعة الحبوب وخاصة العدس، وفي إنتاج الأعلاف والبرسيم، سواء من حيث المساحة المزروعة أو الإنتاج، فأنها بالمرتبة الأولى ايضا.

وأشار إلى أن محافظة أذربايجان الشرقية تحتل المرتبة الرابعة في إنتاج القمح على مستوى البلاد، وتابع قائلا: في البستنة وإنتاج التفاح، تحتل المرتبة الثانية وفي إنتاج المشمش والسمسم في المرتبة الأولى ، كما انها تحتل المراتب من الأولى إلى السابعة في البلاد بانتاج انواع الفواكه.

وعن إنتاج المواشي والدواجن، قال فتحي: في قطاع الثروة الحيوانية والدواجن وإنتاج اللحوم الحمراء، تحتل محافظتنا المرتبة الثالثة على مستوى الدولة، وفي إنتاج البيض، فأنها تعتبر محور مهم لإنتاج البيض في البلاد ونحو 10.5 بالمئة من البيض يتم إنتاجه في محافظة أذربايجان الشرقية.

و تبلغ قيمة تصدير المنتجات الزراعية لمحافظة أذربايجان الشرقية حوالي 400 مليون دولار في السنة.

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