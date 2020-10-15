١٥‏/١٠‏/٢٠٢٠ ١٠:٤٩ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84076793
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لاعب إيراني يترشح للمرحلة التالية في بطولة بريطانيا المفتوحة لرياضة السنوكر

لاعب إيراني يترشح للمرحلة التالية في بطولة بريطانيا المفتوحة لرياضة السنوكر

طهران/ 15 تشرين الاول/ أكتوبر/ارنا - فاز اللاعب الإيراني حسين وفايي في بطولة بريطانيا المفتوحة لرياضة البلياردو "سنوكر" على منافسه " جو بيري" وانتقل إلى المرحلة التالية.

وتقام الجولة الخامسة من بطولة بريطانيا المفتوحة لرياضة البلياردو "سنوكر" من 12 أكتوبر في ملعب مارشال أرينا في ميلتون كينز.

ونجح  اللاعب "حسين وفائي"،  في هزيمة "جو بيري" ، الرجل السادس عشر في التصنيف العالمي للمحترفين بهذه اللعبة، بنتيجة أربع إلى ثلاث، في مسابقة استمرت قرابة أربع ساعات، مساء امس الأربعاء، وتمكن من الانضمام الى أفضل اللاعبين الـ 32 بالعالم في هذه اللعبة، وتبوء المركز الـ39 في جدول المحترفين.

بدأت البطولة في عام 2016 وكان "مارك سيلبي" هو حامل اللقب في هذه البطولة.

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