لاعب إيراني يترشح للمرحلة التالية في بطولة بريطانيا المفتوحة لرياضة السنوكر

وتقام الجولة الخامسة من بطولة بريطانيا المفتوحة لرياضة البلياردو "سنوكر" من 12 أكتوبر في ملعب مارشال أرينا في ميلتون كينز.

ونجح اللاعب "حسين وفائي"، في هزيمة "جو بيري" ، الرجل السادس عشر في التصنيف العالمي للمحترفين بهذه اللعبة، بنتيجة أربع إلى ثلاث، في مسابقة استمرت قرابة أربع ساعات، مساء امس الأربعاء، وتمكن من الانضمام الى أفضل اللاعبين الـ 32 بالعالم في هذه اللعبة، وتبوء المركز الـ39 في جدول المحترفين.

بدأت البطولة في عام 2016 وكان "مارك سيلبي" هو حامل اللقب في هذه البطولة.

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