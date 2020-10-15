الزوار يتدفقون على مدينة النجف الأشرف لإحياء ذكرى وفاة الرسول الاكرم (ص)

و نشرت وحدات من حماية مرقد الإمام علي (ع) التابع للحشد الشعبي قواتها لتأمين أمن الزوار عند مداخل مدينة النجف القديمة.
وبالتزامن رفعت راية سوداء كتب عليها "ياسيد الانبياء والمرسلين" على قبة ضريح الإمام علي (ع) بهذه المناسبة .
انتهى** 2344
بغداد/ 15 تشرين الاول/ أكتوبر/ ارنا – توافدت حشود الزوار العراقيين الى مدينة النجف الأشرف للمشاركة في مراسم احياء ذكرى وفاة الرسول الاكرم (ص) واستشهاد الامام حسن المجتبى (ع) في ظل الاجراءات الامنية للحشد الشعبي وقوات الامن العراقية.
و نشرت وحدات من حماية مرقد الإمام علي (ع) التابع للحشد الشعبي قواتها لتأمين أمن الزوار عند مداخل مدينة النجف القديمة.
وبالتزامن رفعت راية سوداء كتب عليها "ياسيد الانبياء والمرسلين" على قبة ضريح الإمام علي (ع) بهذه المناسبة .
انتهى** 2344
تعليقك