انعقاد المؤتمر الدولي الأول للغات في موسكو بمشاركة إيران

و تحدث سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية كاظم جلالي، إلى جانب بعض سفراء الدول الآسيوية والأفريقية، وكذلك بعض المسؤولين الروس، في حفل افتتاح المؤتمر الذي يستمر يومين عبر الانترنيت.

وأوضح السفير جلالي في هذا الحفل، أن اللغة هي سبب ارتباط الدول والثقافات ببعضها البعض، موضحا ان اللغتين الفارسية والروسية تلعبان دورا مهما في ربط البلدين الجارين إيران وروسيا.

وقال السفير الإيراني إن جامعة موسكو الحكومية للغات كانت مركزا مهما لتعليم اللغة الفارسية واللغات المحلية للدراسات الإيرانية لمدة 20 عاما ، كما تم خلال هذه السنوات قطع أشواط كبيرة في تبادل الطلاب والتواصل بين جامعات البلدين، وقد أنشأ كلا الجانبين المجلس الأعلى للجامعات.

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