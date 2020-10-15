السفير الإيراني في سلوفاكيا يعلن تعزيز التعاون الإعلامي بين إيران وسلوفاكيا

وكتب "عباس باقربور أردكاني" على صفحته الشخصية على موقع تويتر اليوم الخميس: خلال لقائي مع "ياروسلاف رازنيك" رئيس الإذاعة والتلفزيون الوطني لجمهورية سلوفاكيا و "فلاديمير بوكالا" رئيس وكالة الأنباء الوطنية لجمهورية سلوفاكيا، تم الاتفاق على تعزيز التعاون وتحديد ومتابعة مجالات جديدة للتعاون بين القطاعات ذات الصلة في البلدين، بما في ذلك مع مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ووكالة الجمهورية الإسلامية للانباء (إرنا).

و شغل باقربور أردكاني في السابق مناصب مثل المدير العام للقانون الدولي في وزارة الخارجية ومساعد وزير الخارجية والسفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

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