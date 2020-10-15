١٥‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٤:١١ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84077219
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استئناف رحلات شركة الخطوط الجوية الإيرانية (هما) إلى كولن في ألمانيا

استئناف رحلات شركة الخطوط الجوية الإيرانية (هما) إلى كولن في ألمانيا

طهران/ 15 تشرين الاول/ أكتوبر/ ارنا - أعلنت العلاقات العامة للخطوط الجوية الإيرانية، "هما" عن استئناف رحلاتها الجوية إلى مدينة كولن الألمانية من يوم 30 اكتوبر الجاري.

  وتغادر الرحلة من مطار الإمام الخميني في الساعة 5:40 مساء يوم الجمعة من كل أسبوع وتصل إلى مطار كولن في الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي.
وتعود هذه الرحلة في نفس اليوم برحلة رقم 728 في الساعة 22:30 بالتوقيت المحلي من مطار كولن وتهبط في مطار الإمام الخميني في الساعة 6:15 صباح يوم السبت.

وتقوم شركة الطيران الإيرانية "هما" برحلات أسبوعية إلى 3 مطارات في فرانكفورت وكولن وهامبورغ.

ويمكن للمواطنين زيارة الموقع الإلكتروني https://booking.iranair.com لشراء تذاكر رحلات هما أو الاتصال بمكتب المبيعات عبر الهاتف "Homa" على 46621888.

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