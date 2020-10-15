الشرطة الإيرانية تضبط كميات كبيرة من المخدرات في شمال غرب إيران

وقال قائد شرطة المحافظة العميد مسعود خرم نيا، في تصريح أدلى به اليوم الخميس، أن المنتسبين في شرطة مكافحة المخدرات، فككوا 45 شبكة لتهريب المخدرات في هذه المدة لتسجل زيادة بنسبة 10 بالمئة.

كما اشار الى ضبط 181 الفا و889 قرصا من اقراص الهلوسة في محافظة اذربايجان الغربية خلال هذه الفترة.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية تقريبا.

ويشير تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة- 2020 الى أن إيران قامت بضبط 90 بالمائة من الأفيون و 26 بالمائة من الهروين و 48 بالمائة من المورفين على صعيد العالم.

انتهى** 2344