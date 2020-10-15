منظمة الطاقة الذرية الايرانية: العلماء الإيرانيون مستعدون لمواجهة الغطرسة الأمريكية

و كتبت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في صفحتها على تويتر عقب المطالب الجديدة لوزير الخارجية الأمريكي بشأن استخدام الطاقة النووية من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية: أن علماء الصناعة النووية الإيرانية، الملتزمون بتوجيهات وارشادات قائد الثورة الإسلامية، مستعدون لمواجهة الغطرسة والتفرد الامريكي في موضوع استخدام الطاقة النووية.

وجاء في الرسالة: أن البصيرة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مبدأ استراتيجي لنظام الجمهورية الإسلامية، وان الشعب الايراني سيواصل استخدام الطاقة النووية إلى الأبد.

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كان قد زعم في صفحته على تويتر (أن إيران تدعي أنها لا تريد أسلحة نووية، ثم تهدد العالم ببرنامجها النووي، محرضا جميع الدول على رفض الابتزاز الإيراني) على حد زعمه.

وكرر بومبيو مزاعمه بالقول ان الولايات المتحدة لن تسمح للدولة التي ترعى الإرهاب بامتلاك أخطر سلاح في العالم، وانها قادرة على ذلك.

تأتي التصريحات المتكررة لوزير الخارجية الأمريكي ضد إيران في الوقت الذي بذلت فيه حكومته كل جهد ممكن في السنوات الأخيرة لتدمير الاتفاق النووي، رغم اعتراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الموقعة على الاتفاق بأن إيران كانت الأكثر تعاونا مع الوكالة بخصوص برنامجها النووي.

من جهة اخرى فان الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي استخدمت الأسلحة النووية على الإطلاق، كما ان الكيان الصهيوني قد تسبب في زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بسبب الدعم غير المنطقي للولايات المتحدة لهذا الكيان.

انتهى** 2344