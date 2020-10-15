١٥‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٦:٢٨ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84077304
٠ Persons

سمات

باكستان تؤكد ضرورة التعاطي البناء مع إيران

باكستان تؤكد ضرورة التعاطي البناء مع إيران

إسلام أباد/ 15 تشرين الاول/ أكتوبر/ ارنا - دعا المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، اليوم الخميس، الدول الموقعة على خطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي) إلى التعاطي البناء مع الجمهورية الإسلامية الايرانية، مؤكدا رفض باكستان لسياسات الحظر الأمريكية وقرار واشنطن بتفعيل آلية الزناد.

و أكد "زاهد حفيظ تشودري"، اليوم الخميس، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي مع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية في إسلام أباد، الموقف القوي للحكومة الباكستانية الداعم للاتفاق النووي الإيراني ورفض الحظر على إيران.

وقال ردا على سؤال بشأن الحظر الأمريكي وقرار ترامب استخدام "آلية الزناد" : أن بلاده تؤمن بالتعاون البناء مع إيران بدلا من الحظر.

ووصف المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، الاتفاق النووي بأنه نموذج واضح لحل القضايا الدولية المعقدة عبر القنوات الدبلوماسية، مضيفا ان الحظر والإكراه لايجدي نفعا ويجب اتباع طريق التعامل مع طهران.

انتهى** 2344

سمات

تعليقك

You are replying to: .
6 + 8 =