باكستان تؤكد ضرورة التعاطي البناء مع إيران

و أكد "زاهد حفيظ تشودري"، اليوم الخميس، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي مع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية في إسلام أباد، الموقف القوي للحكومة الباكستانية الداعم للاتفاق النووي الإيراني ورفض الحظر على إيران.

وقال ردا على سؤال بشأن الحظر الأمريكي وقرار ترامب استخدام "آلية الزناد" : أن بلاده تؤمن بالتعاون البناء مع إيران بدلا من الحظر.

ووصف المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، الاتفاق النووي بأنه نموذج واضح لحل القضايا الدولية المعقدة عبر القنوات الدبلوماسية، مضيفا ان الحظر والإكراه لايجدي نفعا ويجب اتباع طريق التعامل مع طهران.

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