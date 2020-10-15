ظريف: طهران مستعدة للمساعدة في حل نزاع قره باغ بشكل دائم

وفي اتصال هاتفي لوزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بيراموف بعد ظهر اليوم الخميس، استمع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، لشرح عن آخر التطورات في نزاع قره باغ من نظيره الاذري.

وكرر ظريف المواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية، مشددا على وحدة أراضي جمهورية أذربيجان واستعداد إيران للمساعدة في تحقيق السلام وإيجاد حل دائم لهذا الصراع في إطار المبادرة الإقليمية الإيرانية التركية الروسية بوصفها مكملة لآلية مجموعة مينسك.

كما أكد وزيرا الخارجية الإيراني والأذربيجاني على أهمية ودور المبادرات الإقليمية لحل هذه الأزمة المستمرة منذ عقود.

وإثر اندلاع الاشتباكات بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا في الأسابيع الأخيرة، حاولت الجمهورية الإسلامية استخدام قدراتها وعلاقاتها الجيدة مع هذين البلدين للمساعدة في حل هذا الصراع.

وفي هذا الصدد، أجرى الرئيس حسن روحاني محادثات منفصلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني والرئيس الأذربيجاني، أكد من خلالها مواقف الجمهورية الإسلامية و ضرورة حل هذا الصراع بالوسائل الدبلوماسية.

كما دعا وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في محادثات مع نظيريه الاذري والارميني، الجانبين إلى ضبط النفس ووقف إطلاق النار والوقف الفوري للأعمال العدائية، وكذلك بدء المفاوضات في إطار القانون الدولي.

وأعلن ظريف خلال المحادثات مع الجانبين، استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستخدام كل قدراتها لوقف إطلاق النار وبدء المحادثات وإحلال السلام والهدوء .

كما ناقش ظريف آخر التطورات في قره باغ في الأسابيع الأخيرة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

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