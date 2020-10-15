استمرار الاشتباكات بين جمهورية آذربيجان وارمينيا قرب الحدود الايرانية

وافاد مراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" نقلا عن مصادر محلية في القرى الحدودية الايرانية ان الاشتباكات العسكرية بين قوات جمهورية آذربيجان وارمينيا استمرت اليوم بشدة في خطوط التماس بين الطرفين في المناطق المقابلة لقرى مدينتي اصلاندوز وخداآفرين.

وافادت المصادر بان اطلاق قذائف الاسلحة الثقيلة لم يتوقف خلال الايام الماضية وان القتال بين قوات الطرفين على امتداد الحدود الايرانية استمر بتقدم قوات جمهورية آذربيجان في المناطق المحاذية لقرى اسكانلو وقلي بيكلو وكدخدالو الايرانية على ساحل نهر ارس الحدودي.

ووفقا لهذا التقرير فانه يمكن بالعين المجردة مشاهدة آثار القذاف وانفجارات المعدات الحربية في مواقع الطرفين في الجانب الاخر من نهر ارس ولم تنقطع اصوات انفجارات القذائف الحربية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وفي تصريح له قال حاكم مدينة خداآفرين علي اميري راد: ان 10 قذائف حربية سقطت اليوم الخميس في قريتي قلي بيكلو وكدخدالو التابعتين لمدينة خداآفرين جراء الاشتباكات الدائرة بين قوات جمهورية آذربيجان وارمينيا.

وبناء على مصادر محلية فقد اصيبت امراة عجوز جراء سقوط القذائف في قرية قلي بيكلو فيما نفق عدد من ماشية المزارعين.

ونظرا لسيطرة قوات جمهورية آذربيجان على المناطق القريبة من الحدود الايرانية، فقد امتدت الاشتباكات في الجانب الاخر من نهر ارس، الى مناطق ابعد من مدينة اصلاندوز مغان الواقعة في شمال محافظة اردبيل شمال غرب ايران وان المناطق الحدودية لهذه المدينة هي الان مستقرة وآمنة.

يذكر ان الاشتباكات تجددت بين القوات الاذربيجانية والارمينية قبل نحو 3 اسابيع في الحدود المشتركة بينهما واتهم كل من الطرفين الطرف الاخر ببدء العمليات العسكرية في النزاع حول منطقة قرة باغ الجبلية.

ويعود النزاع الى العام 1988 ومن ثم تحول الى مواجهات عسكرية في العام 1992 ادت الى احتلال 7 مدن تابعة لجمهورية آذربيجان من قبل ارمينيا.

وفي العام 1994 تم التوصل الى وقف اطلاق النار بين الطرفين بوساطة من مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الامن والتعاون الاوروبي الا ان الجهود الدولية لحل النزاع بصورة سلمية لم تفلح لغاية الان.

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