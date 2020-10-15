١٦‏/١٠‏/٢٠٢٠ ١:٥٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84077465
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في سياق اجراءات الحد من تفشي كورونا..

وزير الداخلية يوعز بالتنفيذ الدقيق لقيود التنقل بين عدد من المدن في البلاد

وزير الداخلية يوعز بالتنفيذ الدقيق لقيود التنقل بين عدد من المدن في البلاد

طهران / 16 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- اوعز وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي الى اللجنة الامنية والاجتماعية والشرطية الفرعية التابعة للجنة الوطنية لادارة كورونا بضرورة الاهتمام بالتنفيذ الدقيق لقرارات اللجنة الوطنية الخاصة بفرض قيود على التنقل من والى 5 مدن منها العاصمة طهران في سياق اجراءات الحد من تفشي مرض كورونا.

وجاء في ايعاز وزير الداخلية لمساعد الوزير للشؤون الامنية والشرطية وامين اللجنة الامنية والاجتماعية والشرطية للجنة الوطنية لادارة كورونا: انه في ضوء قرار اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا المبني على تنفيذ قيود في التنقل بين المحافظات في بعض مناطق البلاد والقرارات الصادرة عن اجتماعات اللجنة الامنية والاجتماعية والشرطية التابعة للجنة الوطنية، فمن الضروري ان يبذل الكوادر التنفيذية والمراقبة الاهتمام اللازم بالتنفيذ الدقيق للقرارات والمبادرة من حيث حقوق المواطنة لتوعية المواطنين ازاء اخطار عدم الالتزام بقرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

وكان وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي سعيد نمكي قد اعلن عن تنفيذ قيود في التنقل بشان 5 مدن بالدخول اليها او الخروج منها خلال عطلة الايام الثلاثة وهي الخميس والجمعة والسبت.

واوضح نمكي بانه تقدم بطلب لرئيس الجمهورية بفرض قيود على الدخول او الخروج من 5 مدن وهي طهران كرج واصفهان ومشهد وارومية خلال الفترة المذكورة نظرا لارتفاع نسبة تفشي كورونا فيها.

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