وزير الداخلية يوعز بالتنفيذ الدقيق لقيود التنقل بين عدد من المدن في البلاد

وجاء في ايعاز وزير الداخلية لمساعد الوزير للشؤون الامنية والشرطية وامين اللجنة الامنية والاجتماعية والشرطية للجنة الوطنية لادارة كورونا: انه في ضوء قرار اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا المبني على تنفيذ قيود في التنقل بين المحافظات في بعض مناطق البلاد والقرارات الصادرة عن اجتماعات اللجنة الامنية والاجتماعية والشرطية التابعة للجنة الوطنية، فمن الضروري ان يبذل الكوادر التنفيذية والمراقبة الاهتمام اللازم بالتنفيذ الدقيق للقرارات والمبادرة من حيث حقوق المواطنة لتوعية المواطنين ازاء اخطار عدم الالتزام بقرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

وكان وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي سعيد نمكي قد اعلن عن تنفيذ قيود في التنقل بشان 5 مدن بالدخول اليها او الخروج منها خلال عطلة الايام الثلاثة وهي الخميس والجمعة والسبت.

واوضح نمكي بانه تقدم بطلب لرئيس الجمهورية بفرض قيود على الدخول او الخروج من 5 مدن وهي طهران كرج واصفهان ومشهد وارومية خلال الفترة المذكورة نظرا لارتفاع نسبة تفشي كورونا فيها.

انتهى ** 2342