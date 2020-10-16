جميع مهمات منظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية جارية بلا توقف

وجاء في بيان صادر عن العلاقات العامة والشؤون الدولية بمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية الخميس: ان الاعداء الالداء لهذا الشعب الذين لم يستطيعوا تحقيق اهدافهم البغيظة لوقف صادرات وواردات السلع من خلال فرض اجراءات الحظر الاحادية منذ اعوام طويلة، يسعون منذ فترة لشن هجمات سيبرانية والايحاء بنجاح تحركاتهم العمياء هذه عن طريق حرب نفسية اعلامية.

واضاف البيان: ولكن بحول الله وقوته وفي ظل جهود كوادر المنظمة الدؤوبين فقد تم اتخاذ اجراءات رادعة ومناسبة تجاه عراقيل الاعداء وان جميع مهمات المنظمة جارية بلا توقف.

وتابع البيان: كما تجري في الوقت الحاضر اجراءات تقنية جيدة من قبل الكوادر المتمرسين في قسم تكنولوجيا المعلومات في المنظمة لتقوية ديمومة الخدمات المباشرة من اجل عدم حدوث اي خلل حتى للحظة واحدة في وتيرة تفريغ وشحن ودخول وخروج السلع من البلاد.

وكان مركز "ماهر" (ادارة مركز الاغاثة والتنسيق في حوادث الانترنت) قد اعلن اول امس الاربعاء في بيان انه ورغم الشائعات المطروحة في الاجواء الافتراضية وبعض وسائل الاعلام، ليست هنالك ادلة على حدوث هجوم واسع على العديد من الاجهزة الحكومة حتى اللحظة وان الهجوم استهدف منظمتين حكوميتين فقط، مؤكدا بانه تتم متابعة الموضوع ومعالجته.

كما صرح مساعد رئيس منظمة تكنولوجيا المعلومات الايرانية في هذا الصدد بان الهجوم السيبراني على المنظمتين كان واسعا ولكن ينبغي عليّ القول باننا شهدنا في البلاد من قبل هجمات مماثلة وحتى اكبر منها لكننا تمكنا من التصدي لها.

انتهى ** 2342