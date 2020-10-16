١٦‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٥:٢٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84077481
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وزير الصناعة: احتياطي السلع الاساسية متوفر في البلاد بصورة كافية ومناسبة جدا

وزير الصناعة: احتياطي السلع الاساسية متوفر في البلاد بصورة كافية ومناسبة جدا

مشهد / 16 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- اعلن وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني علي رضا رزم حسيني بان احتياطي السلع الاساسية في البلاد مناسب جدا ومتوفر في البلاد بما يكفي.

وقال رزم حسيني في تصريح له الخميس خلال لقائه سادن الروضة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية شمال شرق ايران: ان احتياطي البلاد من السلع الاساسية والحاجات الضرورية مناسب جدا ومتوفر بالحجم الكافي حيث يتم عرضها حسب حاجة الاسواق.

واضاف: انه تم اتخاذ الخطط والتدابير اللازمة من قبل وزارة الصناعة والمناجم والتجارة لتوفير حاجات المواطنين.

من جانبه قال سادن الروضة الرضوية المقدسة: انه في الظروف الحالية يجب ايلاء الاولوية لتوفير السلع الاساسية وحاجات المواطنين الضرورية بالحجم الكافي والاسعار المناسبة.

وقال حجة الاسلام احمد مروي: انه على وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الحيلولة دون ارتفاع اسعار السلع الاساسية والضرورية من خلال توفير القدر الكافي منها في الاسواق.

انتهى ** 2342

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