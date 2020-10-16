اتفاقية رفع التأشيرة السياحية بين إيران وروسيا تنفذ قريبا

وردا على سؤال من مراسل إرنا حول تنفيذ اتفاقية إعفاء تأشيرات الرحلات السياحية الجماعية بين إيران وروسيا، قالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي أسبوعي: أن هذه الاتفاقية تم التوقيع عليها في 27 مارس 2017 بين الحكومتين الإيرانية والروسية، موضحة إن وزيري خارجية إيران وروسيا وقعا الاتفاقية خلال زيارة محمد جواد ظريف لموسكو وتنص على إلغاء التأشيرات للرحلات السياحية الجماعية لمواطني البلدين.

وأشارت زاخاروفا إلى أن الاتفاقية تنص على سفر مجموعات من 5 إلى 50 شخصا لمدة 15 يوما.

واوضحت ان تنفيذ الاتفاقية توقف بسبب تفشي فيروس كورونا في روسيا وإيران والقيود الموجودة لمنع انتشار الوباء.

وتم التوقيع على وثيقة تسهيل منح التأشيرات للمواطنين الإيرانيين والروس في عام 2015 واتفاقية إلغاء نظام التأشيرات للرحلات السياحية الجماعية بعد زيارة الرئيس حسن روحاني إلى روسيا في مارس 2017.

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