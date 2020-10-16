قائد الثورة يقيم مراسم العزاء بمناسبة ذكرى رحيل الرسول الاكرم (ص) وسبطه الأمام الحسن (ع)

وفي هذه المراسم التي أقيمت بدون حضور المعزين بسبب فيروس كورونا، تطرق الخطيب حجة الاسلام كاشاني الى سيرة النبي (ص) ووصيه أمير المؤمنين عليه السلام، مشيرا الى ان الاعتماد على النصر الالهي في الخطط والتحركات وعدم الشعور بالكلل بالجهاد في سبيل الله هما من أهم العناصر في العقلانية الاسلامية .

وأكد كاشاني على ضرورة اعداد كل القوى والامكانات لمواجهة العدو، موضحا ان الشواهد التاريخية تشير الى ان المسلمين كلما اعتمدوا على الوسائل المادية واغتروا بقوتهم فأنهم واجهوا الفشل.

كما تضمنت المراسم فقرة للمنشد مرتضى طاهري الذي أنشد المراثي والقصائد الحسينية.

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