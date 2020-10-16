١٦‏/١٠‏/٢٠٢٠ ١٢:٢١ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84077644
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قائد الثورة يقيم مراسم العزاء بمناسبة ذكرى رحيل الرسول الاكرم (ص) وسبطه الأمام الحسن (ع)

قائد الثورة يقيم مراسم العزاء بمناسبة ذكرى رحيل الرسول الاكرم (ص) وسبطه الأمام الحسن (ع)

طهران/ 16 تشرين الاول/ أكتوبر/ ارنا – أقيمت اليوم الجمعة مراسم العزاء في حسينية الأمام الخميني بمناسبة رحيل الرسول الأكرم (ص) واستشهاد سبطه الأمام الحسن المجتبى عليه السلام بحضور قائد الثورة الاسلامية سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنئي.

وفي هذه المراسم التي أقيمت بدون حضور المعزين بسبب فيروس كورونا، تطرق الخطيب حجة الاسلام كاشاني الى سيرة النبي (ص) ووصيه أمير المؤمنين عليه السلام، مشيرا الى ان الاعتماد على النصر الالهي في الخطط والتحركات وعدم الشعور بالكلل بالجهاد في سبيل الله هما من أهم العناصر في العقلانية الاسلامية .     

وأكد كاشاني على ضرورة اعداد كل القوى والامكانات لمواجهة العدو، موضحا ان الشواهد التاريخية تشير الى ان المسلمين كلما اعتمدوا على الوسائل المادية واغتروا بقوتهم فأنهم واجهوا الفشل.

كما تضمنت المراسم فقرة للمنشد مرتضى طاهري الذي أنشد المراثي والقصائد الحسينية.

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