١٦‏/١٠‏/٢٠٢٠ ١٢:٣٧ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84077648
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مشاهد من مراسم العزاء في النجف الاشرف بمناسبة وفاة الرسول الاكرم (ص)

مشاهد من مراسم العزاء في النجف الاشرف بمناسبة وفاة الرسول الاكرم (ص)

بغداد / 16 تشرين الاول/ اكتوبر/ ارنا - توافدت حشود الزوار من انحاء العراق اليوم الجمعة الى النجف الاشرف حيث اقيمت مراسم العزاء في مرقد أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام بمناسبة ذكرى رحيل الرسول الأكرم (ص) .

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