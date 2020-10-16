https://ar.irna.ir/news/84077648/ ١٦ أكتوبر ٢٠٢٠ - ١٢:٣٧ رمز الخبر 84077648 أخبار عامة ١٦/١٠/٢٠٢٠ ١٢:٣٧ م رقم الصحفي: 2458 رمز الخبر: 84077648 ٠ Persons أخبار عامة سمات النجف الأشرف وفاة الرسول الاكرم مشاهد من مراسم العزاء في النجف الاشرف بمناسبة وفاة الرسول الاكرم (ص) بغداد / 16 تشرين الاول/ اكتوبر/ ارنا - توافدت حشود الزوار من انحاء العراق اليوم الجمعة الى النجف الاشرف حيث اقيمت مراسم العزاء في مرقد أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام بمناسبة ذكرى رحيل الرسول الأكرم (ص) . سمات النجف الأشرف وفاة الرسول الاكرم
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