مشاهد من مراسم العزاء في النجف الاشرف بمناسبة وفاة الرسول الاكرم (ص)

طهران/ 13 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - قال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي: بعد 50 يوما من تفشي وباء كورونا خفضنا معدل الوفيات اليومي الى 30 شخصا، مضيفا ان الاوروبيين الذين أبتلوا بكورونا بعد إيران، فهموا لاحقا كيف ان إيران تصارع الوباء مكتوفة الايدي بسبب الحظر الامريكي.