عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 29 الفا و870 شخصا

واعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 4552 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 522 الفا و 387 حالة لغاية الان بينهم 4684 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 420 الفا و910 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 265 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 29 الفا و870 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 4 ملايين و454 الفا و 570 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

انتهى** 2344