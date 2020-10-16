ايران تدعو المجتمع العالمي للوحدة امام آفة التفرد الاميركي

جاء ذلك في كلمة القاها زارعيان اليوم الجمعة خلال اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة، بحضور المقررة الاممية الخاصة الينا دوهان، حول التاثيرات السلبية للاجراءات التعسفية المتفردة على التمتع بحقوق الانسان وقال: انه مثلما اشارت المقررة الاممية الخاصة فان منظمة الامم المتحدة ومنذ بدء تفشي الجائحة (كورونا) اعترفت رسميا بالتاثيرات الهدامة لاجراءات الحظر الاحادية وضرورة التضامن والاحترام الكامل لجميع مبادئ حقوق الانسان.

واضاف: رغم ذلك فان الولايات المتحدة بفرضها اجراءات الحظر الاحادية واللاقانونية ضد الدول المصابة بفيروس كورونا اكثر من غيرها قد قامت بتصعيد عدم اكتراثها.

وتابع زارعيان: ان فرض الضغوط القصوى على الشعب الايراني خلال تفشي كورونا ينتهك صراحة حق الحياة وحق الصحة خاصة للشرائح الاضعف في المجتمع مثل النساء والاطفال والمسنين والمرضى.

وصرح الدبلوماسي الايراني: كما ان تاثيرات الاجراءات التعسفية الاحادية العابرة للحدود الوطنية المفروضة من قبل الولايات المتحدة ضد الكثير من الدول تؤثر على سيادة هذه الدول والمصالح القانونية للمؤسسات والافراد فيها وحرية التجارة والملاحة وتخل بحق مسيرة التنمية لديها.

وتابع مندوب ايران: للاسف ان الاتصالات العديدة للامم المتحدة سواء من قبل الامين العام او المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة لمنظمة الامم المتحدة وكذلك آليات حقوق الانسان لالغاء اجراءات الحظر الاحادية قد لقيت اللامبالاة من جانب الولايات المتحدة.

واضاف: ان هذا الامر تحذير يؤكد ضرورة ان يتوحد المجتمع العالمي امام هذه الآفة قبل ان يصبح الامر متاخرا كثيرا.

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