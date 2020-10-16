دبلوماسي ايراني: اعتبار البرنامج الصاروخي الایراني تهديدا سياسة خادعة وعدائية

وجاء تصريح حيدر علي بلوجي خلال اجتماع لجنة نزع الاسلحة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ردًا على تصريحات أدلى بها ممثلا ألمانيا والحكومة اليمنية المستقيلة.

ووصف بلوجي تصريحات الجانب اليمني بأنها عبثية ولا تستحق الرد، وقال في الاشارة الى عدوان التحالف السعودي على اليمن: أريد فقط أن أذكّركم بأنه لا يوجد شيء يمكن أن يبرر هذه الدرجة من انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

واضاف هذا الدبلوماسي الايراني انه من المؤسف للغاية أنهم يعترفون بأنهم دعوا دولة أخرى للتدخل العسكري في بلادهم ولا يريدون منهم وقف الغارات والقصف وفرض الضغوط الاقتصادية التي تسببت بأسوأ أزمة إنسانية في تاريخ اليمن .

وقال بلوجي ردا على تصريحات المبعوث الألماني الذي أعرب عن قلقه بشأن البرنامج الصاوخي الإيراني وعدم تطابقه حسب ادعائه مع القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي عام 2015 بعد التوصل الى الاتفاق النووي: إن وضعنا الدفاعي يستند إلى حسابات جيوستراتيجية واعية ومعتقدات أخلاقية ودينية، وكذلك على أساس خبرات تاريخية ملحوظة.

وأضاف: انه خلال عدوان صدام حسين على إيران، امطر مدننا بالصواريخ وكان بعضها يحتوي على مكونات كيميائية أنتجتها بعض الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا.

وتابع مندوب إيران في اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة: ان تلك الهجمات ادت الى مصرع مئات الآف الإيرانيين الأبرياء الى جانب 100 ألف ضحية ما زالوا يعانون من تداعيات هذه الهجمات.

وقال انه على ألمانيا ان تتحمل مسؤولية ضلوعها في مساعدة صدام وتزويده بالاسلحة الكيمياوية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

واضاف: انه مع ذلك، جرى منع إيران من شراء حتى أبسط أدوات الدفاع عن النفس لمنع أدنى حد من العدوان وان فرض مثل هذه القيود على ايران مازال مستمرا من قبل جميع الدول الغربية.

وقال مندوب ايران: انه فضلا عن عدوان صدام الذي دُعِم بصورة مباشرة من قبل اميركا وحلفائها الاقليميين، فقد تعرضت ايران على مدى العقود الاربعين الماضية الى عدة تدخلات عسكرية اميركية.

واضاف: لقد واجهنا على مدى هذه العقود تهديدات الولايات المتحدة المستمرة خاصة عن طريق الشعار البالي "كل الخيارات مطروحة على الطاولة".

واشار الى طلب دول معينة في المنطقة من الولايات المتحدة للهجوم على ايران وقال: انه فضلا عن ذلك فاننا نريد الاشارة الى تهديدات اسرائيل ضد ايران واخرها التهديد باستخدام السلاح النووي وتدميرها نوويا.

يتبع ** 2342