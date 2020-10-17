وزارة الصحة تعلن 253 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد

واوضحت السيدة لاري خلال مؤتمرها الصحفي اليوم السبت : انه بناء على النتائج المخبرية القطعية، فقد اصيب منذ امس الجمعة لغاية اليوم 4 الاف و103 اخرين، ليبلغ اجمالي عدد الاصابات بفيروس كورونا التي سجلت في البلاد لحد الان 526 الفا و490 شخصا.

واعربت المتحدثة باسم وزارة الصحة، عن ارتياحها لتعافي 423 الفا و921 شخصا من المصابين ومغادرتهم المستشفيات والمراكز العلاجية؛ معلنة في الوقت نفسه ان 4721 شخصا من هؤلاء المرضى يخضعون حاليا للرعاية الطبية المشددة نظرا لوضعهم الصحي الحرج.

ونوهت السيدة لاري ايضا، بإجراء 4 ملايين و482 الفا و263 فحصا طبيا على صعيد البلاد من اجل الكشف عن الاصابة بفيروس كوفيد 19 (كورونا) من عدمه.

انتهى ** ح ع