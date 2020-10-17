الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي يرحب برفع الحظر التسليحي عن ايران

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم السبت، قال ماروزوف : ان الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي، يصف الغاء حظر السلاح عن ايران وفق القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي، بانه اجراء صائب.

واضاف المسؤول الروسي : ان ايران دولة مستقلة وقوة اقليمية تنادي بالسلام، ولطالما ساهمت في تعزيز الاستقرار دون ان تسمح بتوسع الارهاب والتطرف داخل المنطقة.

واستطرد قائلا : من هذا المنطلق نحن نؤكد على استقلال ايران في اختيار تكتيكاتها الدفاعية، بما في ذلك الاسلحة الحديثة بنفسها؛ مؤكدا ان الشعب الايراني شعب دؤوب ويستحق الحصول على آليات وفرص التقدم والازهار.

انتهى ** ح ع