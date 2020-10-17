١٧‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٣:٥٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84078243
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مسؤول برلماني روسي في تصريح لمراسل "ارنا" :

الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي يرحب برفع الحظر التسليحي عن ايران

الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي يرحب برفع الحظر التسليحي عن ايران

موسكو / 17 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – اعلن عضو اللجنة الدولية بمجلس الدوما الروسي، عضو الحزب الديمقراطي الليبرالي في هذا البلد "انطوان ماروزوف"، ترحيب حزبه بإنهاء القيود التسليحية المفروضة على ايران اعتبار من (يوم غد الاحد) 18 تشرين الاول / اكتوبر الحالي.

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم السبت، قال ماروزوف : ان الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي، يصف الغاء حظر السلاح عن ايران وفق القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي، بانه اجراء صائب.

واضاف المسؤول الروسي : ان ايران دولة مستقلة وقوة اقليمية تنادي بالسلام، ولطالما ساهمت في تعزيز الاستقرار دون ان تسمح بتوسع الارهاب والتطرف داخل المنطقة.

واستطرد قائلا : من هذا المنطلق نحن نؤكد على استقلال ايران في اختيار تكتيكاتها الدفاعية، بما في ذلك الاسلحة الحديثة بنفسها؛ مؤكدا ان الشعب الايراني شعب دؤوب ويستحق الحصول على آليات وفرص التقدم والازهار.

انتهى ** ح ع

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