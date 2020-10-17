١٧‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٩:١٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84078394
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مساعد رئيس الجمهورية لعوائل شهداء خان طومان السورية :

الشعب الايراني يثمن تضحيات الشهداء المدافعين عن المراقد المقدسة

الشعب الايراني يثمن تضحيات الشهداء المدافعين عن المراقد المقدسة

طهران / 17 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – قال مساعد رئيس الجمهورية، رئيس مؤسسة الشهيد والمضحين في ايران "سعيد اوحدي"، خلال اتصال هاتفي اليوم السبت مع اسر شهداء خان طومان السورية : ان الشعب الايراني العظيم يثمن تضحيات وملاحم الشهداء المدافعين عن المراقد المقدسة.

وابلغ "اوحدي" تحيات سماحة قائد الثورة الاسلامية الى عوائل هؤلاء الشهداء الابطال، مؤكدا ان امن ومعزة البلاد مرهون بتضحيات وبسالات ابنائكم، وبما يلزم علينا جميعا المضي على نهج هؤلاء الابرار.

وسأل رئيس مؤسسة الشهيد الله العلي القدير ان يمن على اسر الشهداء المدافعين عن المراقد المقدسة بالصبر والسلوان؛ مشددا بالقول ان الشعب الايراني لن يدّخر جهدا في مواصلة السير على درب الشهداء الابطال الذين ضحوا بانفسهم دفاعا عن المقدسات.

الى ذلك، اكدت عوائل الشهداء، على الدفاع عن المبادئ السامية للثورة الاسلامية والمضي على نهج التضحية والشهادة لحماية الجمهورية الاسلامية في ايران.

علما ان 7 من الجثامين الطاهرة للشهداء الايرانيين المدافعين عن المراقد المقدسة في سوريا، اعيدت خلال الايام الاخيرة الى ارض الوطن.

وخان طومان هي قرية في منطقة جبل سمعان، وتبعد حوالي 10 كم عن جنوب غربي مدينة حلب السورية.

انتهى ** ح ع

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